Darmkrebs: 15 Prozent weniger Vorsorge-Untersuchungen

Darmkrebs ist in Österreich die dritthäufigste Krebserkrankung. In der Corona-Krise sank die ohnehin nicht sehr hohe Zahl der Vorsorge-Koloskopien drastisch - nämlich um 14.82 Prozent.

Experten prognostizierten am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Wien eine signifikante Zunahme und forderten Maßnahmen.

Patienten fürchten Koloskopie

Die Regelungen für kostenlose Vorsorge-Koloskopien variieren von Bundesland zu Bundesland, ebenso deren Inanspruchnahme: Während Vorarlberg auf rund 30 Prozent kommt, liegt Wien bei 16 bis 18 und NÖ nur neun, sagte der Chirurg und Darmspezialist Friedrich Weiser. In seiner (Kassen-)Ordination Chirurgicum kann man auch am Wochenende eine Vorsorge-Koloskopie vornehmen lassen. Bundesweit sollten die Patienten ab 50 an die Untersuchung erinnert und aufgeklärt werden - viele wissen wenig über neue, schmerzfreie Methoden, so der Spezialist, der von einem "neuen Level in Diagnostik und Therapie" sprach.