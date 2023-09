Danny Masterson wegen Vergewaltigung verurteilt

Der US-Schauspieler Danny Masterson (47, "Die wilden Siebziger") ist wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt worden.

Richterin Charlaine Olmedo setzte das Strafmaß am Donnerstag in Los Angeles fest, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Masterson war Ende Mai in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden.