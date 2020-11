Dancing Stars: Klaus Eberhartinger fällt mit Coronainfektion aus

Klaus Eberhartinger wird am Freitag nicht das Finale von "Dancing Stars" moderieren. Der einstige EAV-Frontmann und Publikumsliebling hat sich mit Corona infiziert.

An seiner statt wird nun Kollege Norbert Oberhauser gemeinsam mit Kristina Inhof durch den Final-Abend bei "Dancing Stars" in ORF 1 führen.

"Aufgrund der strengen ORF-Sicherheitsbestimmungen im Rahmen des Präventionskonzepts besteht kein Infektionsrisiko bei 'Dancing Stars'", zeigte sich der ORF am Donnerstag in einer Aussendung zuversichtlich. Klaus Eberhartinger weise keine Symptome auf und befinde sich in Quarantäne.