"Dancing Stars" 2021 mit neuem Moderationsduo

Im Herbst startet die neue Staffel "Dancing Stars". Moderiert wird in diesem Jahr von Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser.

Weichselbraun nach Staffelpause zurück

Maria Santner erhält Fixplatz in der Jury

"Das ist fast noch besser als mitmachen", wird Oberhauser über seine neue Rolle zitiert. "Ich bin mittendrin, kann allen bei ihrer Performance aus der Nähe zusehen und muss mich nicht vor der Jury fürchten." Weichselbraun wiederum freut sich darauf, wieder "Teil dieser tollen Show zu sein, die seit so vielen Jahren die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhält". Neuigkeiten gibt es auch die Jury betreffend: hier erhält Profitänzerin Maria Santner neben Karina Sarkissova und Balázs Ekker einen Fixplatz. "Wer mich tänzerisch überzeugt, körperlich an seine Grenzen geht und vor allem mein Herz mit seiner einzigartigen Persönlichkeit berührt, kann sich auf mich und meine Punktetafeln verlassen", so Santner. "Als 'Neue' in der Jury werde ich mit Einfühlungsvermögen und viel Herz an die Sache herangehen."