"Dancer against Cancer"-Ball in Wien mit Baby-Beichte

Am Samstag fand die 14. Dancer against Cancer Frühlingsgala in der Wiener Hofburg mit vielen Highlights und Stars statt. Ein besonderer Höhepunkt: Der Heiratsantrag für "GNTM"-Kandidatin Laura Bräutigam mit anschließender Baby-Beichte.

Der Dancer against Cancer Ball in der Wiener Hofburg begann am Samstag wie geplant mit der Eröffnungszeremonie, bevor die der MyAid Award verliehen wurde. Die Gewinnerin Laura Bräutigam war eigens aus Deutschland angereist, um die Ehrung entgegenzunehmen. Sie war als ehemalige Kandidatin von "Germany's next Topmodel" mit der Diagnose Krebs selbst konfrontiert, konnte ihn aber besiegen und widmet ihre Zeit nun der Hilfe und Aufklärung für andere Krebspatienten.

Doch dann überschlugen sich die Ereignisse: Lauras Freund Rene überraschte Laura und alle Gäste der Gala mit einem Heiratsantrag! Laura sagte unter Tränen "Ja" und verriet, dass sie den Award auch sehr gut nützt, um ihren Babybauch zu verstecken, denn sie ist im 8. Monat schwanger.

100.000 Euro für Krebshilfe Wien

Ein weiterer Höhepunkt war die Schecküberreichung des Dancer against Cancer Hauptsponsors "Neuro-Socks" durch Wolfgang Cyrol. Der CEO von Neuro-Socks unterstützt Dancer against Cancer seit dem Baden DaC Ball im November 2019 und spendet nicht nur für die Projekte der Wiener Krebshilfe, sondern lud auch zwei Stargäste zur Gala ein. Schauspieler, Stuntman und Paralympics Teilnehmer Douglas Farrell sowie Schauspieler Roland Kickinger kamen eigens aus LA nach Wien.

Gemeinsam überreichten Sie mit gleich zwei unglaublichen Summen - im Opening wurde ein Scheck von 50.000 Euro an die Projekte von DaC überreicht und kurz vor dem Showblock um 22.30 Uhr kam die Überraschung. Wolfgang Cyrol verdoppelte mit Stargast Roland Kickinger den Spendenscheck.