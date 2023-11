Damit verstößt Österreich gegen EU-Umweltrecht

In einer schriftlichen Mitteilung drängt die Europäische Kommission Österreich dazu, den Naturschutzorganisationen und Einzelpersonen in größerem Maße die Möglichkeit zu geben, gerichtlich gegen Entscheidungen von Behörden vorzugehen.

Damit verstößt Österreich weiterhin gegen EU-Umweltrecht

Die Stellungnahme ("reasoned opinion") ist der zweite Schritt im EU-Vertragsverletzungsverfahren. Bereits 2014 und 2021 hat die EU-Kommission Österreich in einem sogenannten Aufforderungsschreiben ("formal notice") aufgerufen, die Aarhus Konvention vollständig umzusetzen. Österreich habe auch bereits Fortschritte gemacht, räumt die Kommission ein. Besonders bei einigen Verwaltungsentscheidungen hätten NGOs und Private aber nicht genügend Möglichkeiten, rechtlich dagegen vorzugehen. Österreich habe nun zwei Monate Zeit, um auf die Vorwürfe einzugehen beziehungsweise diese zu beheben - ansonsten könnte die Kommission den Fall an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) übergeben.

Aarhus Konvention sorgte in Österreich für Diskussionen

Die Aarhus Konvention sorgte in Österreich jüngst im Zusammenhang mit Behördenentscheidungen zum Abschuss von Wölfen in Tirol für Diskussionen. Tierschutzorganisationen bemängelten in dem Kontext bereits die mangelnde Umsetzung der Konvention. Dass die "Entnahmen" der Raubtiere in Tirol via Verordnung statt Bescheid geregelt werde, bezeichneten die Europarechtsexperten Walter Obwexer und Peter Hilpold mit Verweis auf die Konvention als EU-rechtswidrig.