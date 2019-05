Daheim ist es am Schönsten: Österreicher möchten mehr Zeit zuhause verbringen

Bei den Österreichern gilt das eigene Zuhause als persönlicher Rückzugsort. Eine Umfrage zeigt nun, dass die Österreicher gern mehr Zeit dort verbringen möchten.

Das Zuhause gilt den Österreichern vor allem als persönlicher Rückzugsort. Sie würden gern noch mehr Zeit in den eigenen Wänden verbringen, sind dort aber nicht unbedingt gern allein daheim. Am liebsten wäre den Österreichern ein Eigenheim, lauten die Ergebnisse einer Umfrage von “ImmobilienScout24”.

Rund 500 Personen wurden vom Marktforschungsinstitut Integral online befragt. Im Schnitt verbringen die 18- bis 49-jährigen Österreicher wochentags die Hälfte des Tages zuhause. Am Wochenende ist die ‘Verweildauer’ im eigenen Heim höher, im Schnitt werden dann zwei Drittel des Tages (16 Stunden) daheim verbracht. Allein zuhause ist offenbar niemand gern: Wer im selben Haushalt mit dem Partner lebt, verbringt mehr Zeit daheim.

Auch mit der Haushaltsgröße steigt die zuhause verbrachte Zeit. Mit Kindern wird mehr Zeit in der Wohnung oder Haus verbracht als ohne. Im Regionalvergleich verbringen die Oberösterreicher und die Salzburger wochentags die längste Zeit zuhause. Am Wochenende hingegen führen die südlichen Bundesländer, Steiermark und Kärnten, das Ranking an.