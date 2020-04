Dachterrassen-Brand in Wiener Innenstadt

Am Freitagnachmittag bekämpfte die Wiener Berufsfeuerwehr mit 27 Einsatzkräften in der Sonnenfelsgasse einen Brand auf einer Dachterrasse. Die Wohnungsinhaberin zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein Brand auf einer Dachterrasse in der Wiener Sonnenfelsgasse hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag beschäftigt.

Der Alarm ging gegen 15.45 Uhr, berichtete ein Sprecher der APA. Am frühen Abend waren noch Löscharbeiten und Kontrollen am Einsatzort in der Innenstadt im Gang. Die Wohnungsinhaberin, die zuerst selbst zu löschen versucht hatte, wurde von der Berufsrettung versorgt.