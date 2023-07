Dachstuhlbrand forderte Feuerwehr-Großeinsatz in Bezirk Amstetten

Wegen eines Dachstuhlbrandes in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) mussten am Donnerstag 150 Feuerwehrmitglieder ausrücken.

Betroffen war ein Mehrparteienhaus in der Ortschaft St. Johann in Engstetten. Erste Löschversuche eines Bewohners waren erfolglos, die Person wurde von der FF mittels Leitern vom Dach gerettet, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt, er musste ins Spital gebracht werden.







© APA/BFKDO AMSTETTEN

Mehrere Wohnungen wurden stark beschädigt, auch eine Photovoltaikanlage musste vom Dach entfernt werden. Insgesamt rückten am Nachmittag 13 Feuerwehren mit über 150 Mitgliedern und 33 Fahrzeugen aus. Die Flammen wurden unter schwerem Atemschutz bekämpft, auch Hubsteiger und zwei Großlöschfahrzeuge wurden aufgeboten. In den Abendstunden waren noch mehrere Feuerwehren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.