Dachstuhl stand in Wiener Neustadt in Vollbrand

In der Siglgasse in Wiener Neustadt hat es am Freitag einen Dachstuhlbrand gegeben. Es war nicht der einzige Feuerwehr-Einsatz an diesem Tag.

"Wir haben sofort beim Objekt in der Siglgasse mit einem umfassenden Angriff über die Drehleiter und mit einem Atemschutztrupp im Innenangriff begonnen. Beim Eintreffen rauchte es aus allen Ecken und Enden aus dem Dach heraus: Unter den Dachziegeln erkannte man einen Vollbrand des Dachstuhls. Wir öffneten die Dachhaut und begannen von Innen und Außen mit der Brandbekämpfung. So konnten wir die Brandintensität rasch brechen", berichtete Einsatzleiter Christian Pfeiffer in einer Aussendung der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt. Mit mehreren Rohren unter Atemschutz habe dem Brand rasch die Energie genommen werden können, hieß es in der Mitteilung. Nicht nur der Dachstuhlbrand beschäftigte die Feuerwehr. Unweit der Siglgasse wurde ein Brand von Hausrat schnell gelöscht. "Zum Glück lagen die Einsatzstellen nur eine Minute von einander entfernt", so Pfeiffer.

Abgesehen davon rollte ein in einem ÖBB-Parkdeck geparktes Auto in einen ebenfalls abgestellten Wagen und in der Josef Birenz Gasse wurde Rauch in einem Stiegenhaus gemeldet - laut Feuerwehr offenbar vom Dachstuhlbrand.