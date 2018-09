Dachstuhl stand in Vollbrand: Feuerwehreinsatz in Gerasdorf

Am Sonntag gereit ein Dachstuhl in einem Mehrparteienhaus in Gerasdorf aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Die FF Gerasdorf wurde gegen 23.25 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Gerasdorfer Straße alarmiert. Dort angekommen fanden die Einsatzkräfte einen Dachstuhl eines Mehrparteienhauses in Vollbrand vor.

NÖ: Dachstuhlbrand in Mehrparteienhaus in Gerasdorf Die Umgebung wurde abgesichert um ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Häuser zu verhindern. Der Brand wurde im Innenangriff und parallel dazu von außen bekämpft. Dazu war auch das Öffnen von der Dachdeckung an mehreren Stellen notwendig.

Nachdem der Brand gelöscht wurde, wurden noch Nachkontrollen mit der Wärmebildkamera durchgeführt, um eventuelle Glutnester zu finden. Der Einsatz war um 1.30 Uhr beendet. Ein Bewohner wurde aus dem Haus gerettet.