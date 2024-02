Dachstuhl stand im Südburgenland in Vollbrand

In der Nacht auf Dienstag ist der der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Ollersdorf (Bezirk Güssing) in Brand geraten.

Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Feuerwehr, bei deren Eintreffen stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Der 47-jährige Bewohner konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte laut Feuerwehr aber erheblich sein.

Dachstuhl brannte im Südburgenland

Teile des Dachs mussten im Zuge der Löscharbeiten geöffnet werden. Der Brand war aber rasch unter Kontrolle und griff nicht auf andere Gebäudeteile über. Im Einsatz waren die Feuerwehren Ollersdorf, Stinatz und Oberwart mit 42 Mitgliedern, die Rettung und ein Servicemitarbeiter der Burgenland Energie. Die Brandursache war zunächst unklar.