Dachstuhl in Laxenburg stand in Flammen

Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg um 21:30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Neudorfer Straße alarmiert. Ein Schuppen stand beim Eintreffen der Feuerwehr zur Hälfte in Brand.

Minuten nach der Alarmierung trafen bereits zwei Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Laxenburg an der Einsatzadresse ein. Der Einsatzleiter wurde vor dem Gebäude bereits von mehreren Passanten erwartet und erkundete die Lage. Die Freiwillige Feuerwehr Biedermannsdorf und weitere Fahrzeuge der Laxenburger Feuerwehr fuhren ebenfalls die Einsatzstelle an.

Bei der Erkundung konnte ein ca. 30m² großer Zubau, der bereits zur Hälfte in Brand stand, vorgefunden werden. Der Schuppen grenzte direkt an zwei Mehrparteinhäuser an und drohte auf die Fassaden überzugreifen. Ein beherzter Anrainer versuchte eine Brandausbreitung mittels Gartenschlauch zu vermeiden.

Brandaus nach 30 Minuten Ein Atemschutztrupp begab sich mittels Löschleitung und Steckleiter zu den ersten Löschmaßnahmen und schütze so die angrenzenden Häuser. Die Freiwillige Feuerwehr Biedermannsdorf verschaffte sich Zutritt zu dem leer stehenden Nachbarhaus und begann über den Garten mit den Löscharbeiten. Nach rund 30 Minuten konnte Brand aus gegeben werden.