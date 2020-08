Dacharbeiten in NÖ: Mann stürzte mehr als drei Meter ab

In Niederösterreich ist ein 32-Jähriger am Dienstagabend bei Dacharbeiten mehr als drei Meter abgestürzt. Er wurde schwer verletzt.

Bei Arbeiten am Dachstuhl eines Wohnhauses von Familienangehörigen ist ein 32-Jähriger am Dienstagabend in Großgöttfritz (Bezirk Zwettl) rund dreieinhalb Meter abgestürzt und auf einer Grundplatte aus Beton gelandet. Der Waldviertler erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.