"Da Billi Jean is ned mei Bua": Stefan Leonhardsberger im Orpheum Wien

Am 23. März wird Stefan Leonhardsberger mit seinem Stück "Da Billi Jean is ned mei Bua" im Orpheum Wien auftreten. VIENNA.at verlost 3x2 Tickets.

Kaum ein anderer kann menschliche Tragikomik so auf die Bühne bringen wie Stefan Leonhardsberger. Seine neuen Formate in der Kabarettszene sorgen für Furore. So wurde er etwa von der Kulturredaktion der Münchener Abendzeitung mit dem “Stern des Jahres” ausgezeichnet. Vom “ganz großen Kino auf der kleinen Bühne” sprach auch die Wiener Zeitung. Während er in seinem winterlichen Kabarett-Thriller “Rauhnacht” mit morbi-schwarzem Humor brilliert, setzt er bei “Da Billi Jean is ned mei Bua” auf cleveres Musikkabarett. Martin Schmid begleitet Leonhardsberger dabei auf der Gitarre.