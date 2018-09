Cybercrime Delikte in Österreich stark angestiegen

Durch die starken Entwicklungen bei der Elektronik, IT und der Vernetzung, kam es in den letzten Jahren verstärkt zu Cybercrime Delikten. Die Anzeigen sind im Vergleich zu den letzten Jahren angestiegen.

Big Data nimmt an Bedeutung zu

Big Data nimmt auch weiter an Bedeutung zu. Die obligatorische Einhaltung forensischer Standards erfordert auch akribische Genauigkeit bei der Durchsicht von gewaltigen Datenmengen. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachabteilungen im BK sowie in den Landeskriminalämtern an der Weiterentwicklung und der Einführung von Such- und Analysetools gearbeitet.