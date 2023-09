Cybercrime: Acht Kriminalassistenzdienstellen für NÖ

In Niederösterreich werden sich im Zuge der Kriminaldienstreform mit dem Schwerpunkt Cybercrime acht von 38 bundesweit geplanten Kriminalassistenzdienststellen (KAD) ansiedeln.

Die entsprechenden Regionen wurden bereits definiert, Standorte seien in Evaluierung, sagte Landespolizeidirektor Franz Popp am Mittwoch vor Journalisten. Gerechnet wird im Zuge der Reform mit einem zusätzlichen Personalbedarf von 140 Mitarbeitern bis 2028. Recruitingproblem wird keines befürchtet.

Kriminaldienstreform mit dem Schwerpunkt Cybercrime

Generell ziele die Reform darauf ab, "von Beginn weg bei der Cyber-Kriminalität wesentlich besser aufgestellt" zu sein, betonte Popp. Quasi das Herzstück der neuen Regelungen ist die Einrichtung der KAD. Es gehe darum, "fachliches Know-how in die Regionen zu bringen", abgedeckt werden sollen die Bereiche Tatortarbeit, IT samt Forensik und Datensicherung sowie -auswertung und die Prävention.

Erstbetrieb mit bis zu fünf Bediensteten pro Region

Begleitend geben wird es ein Cybercrime-Trainingscenter. "Alle damit befassten Kollegen" sollen hier laut Aichberger in einem Turnus von fünf Jahren eine entsprechende modulartige Ausbildung absolvieren. In Sachen Standort gilt das Sicherheitszentrum in St. Pölten als erklärtes Ziel, an einer vorübergehenden Lösung wird gearbeitet.