Am vergangenen Donnerstag ereignete sich ein Cyberangriff auf das IT-System der Westbahn. Der betroffene Bereich war laut dem Unternehmen die Verwaltung.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Datenabgeflossen seien, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich dabei um Geschäfts-, Mitarbeiter- und Kundendaten handeln. Kunden wurden laut Aussendung gebeten, die Zugangsdaten zu "Meine WESTbahn"-Accounts zeitnahe zu ändern.

Nach Cyberangriff auf IT-System der Westbahn: Daten abgeflossen

Wien. Ein von der Westbahn eingesetztes Expertenteam habe "unverzüglich Schritte unternommen und den Angriff gestoppt", hieß es. Seit dem Vorfall arbeite die IT-Abteilung mithilfe externer Unterstützung unter Hochdruck an der Untersuchung, um in Zukunft gegen vergleichbare Angriffe noch besser abgesichert zu sein. Das Unternehmen betonte jedoch, dass die Westbahn selbst keine Kreditkartendaten verarbeitet, da dies durch externe Zahlungsdienstleister übernommen werde. Eine Meldung an die zuständigen Behörden sei bereits erfolgt, weitere rechtliche Schritte werden vorbehalten.