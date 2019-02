Cyber Crime: Vermehrte Phishing-Attacken rund um den Valentinstag

Gefälschte Websites und E-Mails boomen vor allem an den Tagen vor dem Valentinstag. Heuer kam es in der ersten Februarhälfte zu bereits 4,3 Mio. Phishing-Attacken.

Dieses Jahr sind in etwa 4,3 Millionen Menschen weltweit in der ersten Februarhälfte auf der Suche nach Valentinstagsgeschenken auf Phishing-Websites gelandet. Laut Presseaussendung des Cyber-Sicherheitsunternehmens Kaspersky am Valentinstag stieg die Zahl der potenziellen Cyber-Crime-Opfer in diesem Zeitraum damit um mehr als das Doppelte im Vergleich zu zwei Millionen im Vorjahr.