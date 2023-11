Cup-Partie der Vienna-Frauen mit Rettungseinsatz

Der Aufstieg der Vienna-Frauen ins Viertelfinale des Fußball-Cups wurde von einer Verletzung inklusive Rettungseinsatz auf dem Spielfeld überschattet.

Im Wiener Achtelfinal-Derby am Sonntag bei der SG FAC/USC Landhaus verletzte sich Vienna-Spielerin Isabell Schneiderbauer in der zweiten Hälfte und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Partie in Floridsdorf war für circa 20 Minuten unterbrochen. Die Döblingerinnen gewannen dann im Elfmeterschießen.