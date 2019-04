Cup-Halbfinale: Rapids Maximilian Hofmann erhielt glatt Rot

Rapid Wien-Verteidiger Maximilian Hofmann erhielt im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen den LASK eine Rote Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung.

Am Mittwochabend war man zunächst davon ausgegangen, dass Hofmann in einer Aktion Gelb-Rot gesehen hatte. Laut dem vom ÖFB bestätigten Schiedsrichterbericht erhielt er von Markus Hameter im Anschluss an seine Gelbe Karte aber glatt Rot.