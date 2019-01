Crowdworker können Gewerkschaft (GPA) beitreten

Crowdworker - Personen, die über Onlineplattformen in Gruppen gestückelte Aufträge annehmen - steht nun die Möglichkeit offen, Mitglied bei der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) zu werden.

“Crowdworking ist auch in Österreich eine Realität der Arbeitswelt, auf die das Arbeits- und Sozialrecht unzureichende Antworten hat. Alle Arten von Crowdworking, so unterschiedlich sie auch sein mögen, haben gemeinsam, dass sich die Plattformen dabei nicht als Arbeitgeber, sondern nur als Vermittler verstehen, was erhebliche Nachteile für die Betroffenen nach sich zieht”, so Agnes Streissler-Führer, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der GPA.