Crossover-Sounds im Globe: 29. Jazz Fest Wien startet

Am Montag startet die 29. Ausgabe des Jazz Fest Wien. Bis zum 10. Juli werden zahlreiche Konzerte stattfinden. Gestartet wird im Globe Wien mit Crossover-Sounds.

Programm in Wiener Staatsoper zählt zu den Highlights

Zu den Highlights zählt traditionell das Programm in der Staatsoper: Im Haus am Ring wird etwa der brasilianische Musiker Gilberto Gil zu Gitarre und Mikrofon greifen, der Kanadier Chilly Gonzales beherzt in die Tasten hauen oder Bobby McFerrin für sein Programm "Gimme5" Unterstützung von lokalen Sängern einholen. Im Porgy & Bess erweist der US-Amerikaner Jose James seinem Landsmann Bill Withers die Ehre, und das traditionelle Open-Air an der Spittelauer Lände lockt heuer mit Ska von UB40 und tanzbaren Sounds von Waldeck.