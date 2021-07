Cristiano Ronaldo eröffnet viertes Hotel in New York

Cristiano Ronaldo ist nicht nur Fußballspieler, sondern auch Geschäftsmann. In New York eröffnete der 36-Jährige gestern sein viertes Hotel unter der Marke "CR7".

Fußballstar Cristiano Ronaldo eröffnete am 7. Juli sein viertes Hotel in der Nähe des Times Squares in New York. Der 36-Jährige, der die Rückennummer 7 trägt, betreibt bereits Hotels in Madrid, Lissabon und seiner Geburtsstadt Funchal unter der Marke CR7.