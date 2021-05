Crime Runners übernehmen Fox in a Box in Wien

Der Escape Room-Anbieter Crime Runners übernimmt Fox in a Box Wien und feiert unter dem Namen Locks & Clocks Neueröffnung.

Inmitten der Corona Pandemie ergab sich für die Crime Runners die Möglichkeit, die Wiener Showroom Filiale von Fox in a Box zu übernehmen. „Die Crime Runners haben sich in den letzten Jahren zum Top-Player sowohl in der nationalen, als auch der internationalen Escape Room Szene gemausert“, sagt Semra Balkan, Geschäftsführerin von Locks & Clocks. „Umso mehr freuen wir uns in Zukunft mit unseren langjährigen Kollegen und Freunden zusammenzuarbeiten.“ Dank der Fusion ergibt sich eine Vielzahl an neuen Chancen für die Wiener Escape Room Filiale, die von nun an in frischem „Locks & Clocks“-Glanz erstrahlt.