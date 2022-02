Crash mit Straßenbahn in Wien: Fußgänger schwer verletzt

Montagfrüh wurde ein 40-jähriger Fußgänger am Schubertring in der Wiener Innenstadt von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Der Mann erlitt einen offenen Unterschenkelbruch, Verletzungen an Brustkorb und Becken und wurde mit Verdacht auf weitere innere Verletzungen in ein Spital gebracht, berichtete Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung. Laut Wiener Linien hatte der Passant sein Handy in der Hand und war ohne zu schauen vor die Straßenbahn gelaufen.