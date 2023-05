Crash gegen Friedhofsmauer kostet 18-Jährigem das Leben

In der Nacht auf Sonntag kam ein 18-Jähriger bei einem Alko-Unfall in Salzburg ums Leben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Tamsweg (Lungau) ist ein am Sonntag ein 18-jähriger Autoinsasse ums Leben gekommen. Der 17-jähriger Lenker war nach einem Lokalbesuch gegen 4.30 Uhr mit seinem Pkw in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal gegen die dortige Friedhofsmauer gekracht.