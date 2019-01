CPÖ-Chef Gehring: Neuer Verdächtiger bei BVT-Affaire

Ein überraschender Name ist im Kreis der Verdächtigen rund um die BVT-Affaire aufgetaucht: Rudolf Gehring von der CPÖ.

Zum Verdächtigenkreis bei den BVT-Ermittlungen ist ein überraschender Name gestoßen. Nach Recherchen von “Standard” und “ZiB 2 am Sonntag” wird Rudolf Gehring, bekannt als Chef und Präsidentschaftskandidat der Christenpartei (CPÖ) sowie als Initiator des Anti-GIS-Volksbegehren, als Verdächtiger geführt. Ihm wird vorgeworfen, einen BVT-Mitarbeiter zum Amtsmissbrauch angestiftet zu haben.

Gehring soll in Kontakt mit Hauptverdächtigem gewesen sein

Dabei handelt es sich um den ehemaligen Leiter der Spionageabteilung P., der als Hauptverdächtiger in der Causa gilt. Gehring bat ihn via E-Mail, die Daten eines Mieters zu überprüfen, der nach einem “Urlaub in Libyen” nach Wien zurückgekehrt war. “Gehört er zu einem verdächtigen Personenkreis? Wie ist sein fremdenpolizeilicher Status?”, fragte Gehring.