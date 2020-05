Covid-Start-up-Hilfsfonds: Junge Unternehmen können Hilfe beantragen

Ab sofort können junge Unternehmen um staatliche Hilfe ansuchen. der Covid-Start-up-Hilfsfonds ist einsatzbereit.

Covid-Start-up-Hilfsfonds mit bis zu 100 Mio. Euro dotiert

Die Zuschüsse müssen nur dann zurückgezahlt werden, wenn sie in den darauffolgenden zehn Jahren durch einen Jahresüberschuss gedeckt sind. Der Antrag muss online über den aws-Fördermanager gestellt werden. Der Covid-Start-up-Hilfsfonds ist mit bis zu 100 Mio. Euro dotiert, 50 Mio. Euro stammen von Investoren und 50 Mio. Euro vom Bund via aws.

Junge Unternehmen sollen unterstützt werden

"Start-ups sind anders finanziert als ältere Unternehmen. Daher braucht es auch ganz eigene Hilfs-Instrumente, wo Staat und Private gemeinsam an einem Strang ziehen", so Wirtschaftsministerin Schramböck am Freitag in einer Aussendung. Vorgestellt hatte sie den Start-up-Plan Mitte April. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will mit dem Covid-Start-up-Hilfsfonds besonders junge innovative Unternehmen unterstützen, die im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz international erfolgreich sind.