Covid-19: Letzte Italien-Touristen in Wien gelandet

Die letzten Italien-Urlauber aus Österreich sind in ihr Heimatland zurückgekehrt. Die Maschine landete kurz vor 16.00 Uhr in Wien-Schwechat.

Am Freitagnachmittag sind die letzten heimischen Touristen, die noch in Italien festsaßen, nach Wien zurückgekehrt. Das Außenministerium hatte für rund 150 Urlauber einen Sonderflug mit einer AUA-Maschine organisiert. Die Rückkehrer kommen nun für 14 Tage in selbstkontrollierte Heimquarantäne.

Die Maschine war gegen 13.00 Uhr am Flughafen Rom-Fiumicino gelandet. Die Urlauber wurden Gesundheitstests unterzogen, ehe sie an Bord durften. Dann ging es weiter nach Venedig, wo die restlichen Passagiere an Bord gelassen wurden, nachdem sichergestellt war, dass sie sich im Süden nicht mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. Gegen 15.00 Uhr ging es dann zurück nach Wien, wobei der Flug von Mitarbeitern des Außenministeriums und einem Arzt begleitet wurde, wie der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, berichtete.

Flug und Zug gekappt

Die betroffenen Italien-Urlauber waren nicht mehr aus dem Land gekommen, nachdem die Flug- und Zugverbindungen gekappt wurden. Einige wenige Individualtouristen, die großteils mit dem eigenen Pkw nach Italien gefahren waren, befanden sich am Freitag wieder in der Heimat bzw. am Weg zurück.