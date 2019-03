Cosplay, Wettbewerb und Co.: Vienna COMIX am 6. und 7. April

Am 6. und 7. April geht die Vienna COMIX über die Bühne. Im Rahmen der Veranstaltung in der MGC-Messe wird auch der COMIX Character Award vergeben. Besucher können sich auf Stargäste, Cosplay und einen Wettbewerb freuen.

Die Vienna COMIX ist nicht nur ein Szene-Treffpunkt, sondern auch ein Ort zum Comics-Shoppen, eine Showstage für Cosplayer, eine der größten Verkaufsmessen in Europa und auch ein Erlebnis für die ganze Familie. Rund 5.000 Besucher werden bei der Messe erwartet. Als besonderes Highlight findet bei gutem Wetter am 7. April um 13 Uhr vor der Halle ein Outdoor COMIX Cosplay Fotoshooting statt. Von Manga und Anime-Cos über US-Comic Helden und Video-Charas bis hin zu Star Wars: Die Veranstalter freuen sich auf alle Teilnehmer.

Auf dem Event wird außerdem der COMIX Character Award vergeben. “Change Comics” wird das Thema des Zeichen-Wettbewerbs COMIX Character Award lauten. Dabei sollen Comichelden neu interpretiert und mit einer neuen Identität und Superkräften ausgestattet werden. Der Preis ist mit 1.5000 Euro in bar dotiert. Bei dem Kids Award gibt es eine eigene Wertung, wo es Sachpreise zu gewinnen gibt. Bis 23. März konnten Zeichnungen eingesendet werden. Die Prämierung findet am 7. April um 12 Uhr statt.

Vienna COMIX im Überblick

Die Vienna COMIX findet am 6. und 7. April in der MGC-Messe statt. Am 6. April findet die Veranstaltung von 12 bis 18 Uhr und am 7. April von 10 bis 16 Uhr statt. Tickets sind vor Ort erhältlich. Eine Tageskarte kostet 8 Euro, ein Zwei-Tages-Ticket 10 Euro. Für Kinder unter 13 Jahren ist der Eintritt frei.