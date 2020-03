Coronavirus: Zwei österreichische Patienten wieder geheilt

Eine 24-Jährige und ihr gleichaltriger Bekannter dürfen nach zehn Tagen die Innsbrucker Universitätsklinik wieder verlassen. Die beiden sind keine Coronavirus-Patienten mehr - sie sind geheilt.

Die beiden ersten österreichischen Coronavirus-Patienten sind wieder gesund und dürfen die Innsbrucker Universitätsklinik nach zehn Tagen wieder verlassen. Dies sagte der Leiter der Infektiologie an der Med Uni Innsbruck, Günther Weiss, am Donnerstag im Ö1-Frühjournal. "Sie sind ganz normale Mitbürger, von denen keinerlei Bedrohung oder Gefahr für ihre Mitbürger ausgeht", unterstrich Weiss.

Frau und Mann aus Italien geheilt

Der Mediziner kritisierte in diesem Zusammenhang die Stigmatisierung von Coronavirus-Patienten "durch irrationale Ängste, durch Wahnvorstellungen, durch Panikmache". Das sei "etwas, was wir nicht haben wollen und was medizinisch absolut abzulehnen ist".

Coronavirus: Die meisten Erkrankungen verlaufen mild

Die als Rezeptionistin in einem Innsbrucker Hotel arbeitende Italienerin und ihr Bekannter dürften sich in der Lombardei mit dem Virus angesteckt haben. Nach einem positiven Test wurden sie am Dienstag vergangener Woche die ersten Personen in Österreich, bei denen das Coronavirus offiziell nachgewiesen wurde. Mittlerweile gibt es 29 bestätigte Coronavirus-Fälle. Die meisten Erkrankungen verlaufen mild, schwer erkrankt ist ein 72-jähriger Mann in Wien, der bereits seit Tagen auf der Intensivstation des Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spitals liegt.