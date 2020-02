Coronavirus: Zwei neue Verdachtsfälle in Wien

In Wien gibt es zwei neue Verdachtsfälle auf den Coronavirus. Die beiden Personen befinden sich im Spital.

In Wien gibt es zwei weitere Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus. In der Nacht auf Freitag alarmierte ein in Wien lebendes, aus China stammendes Ehepaar die Berufsrettung. Die beiden waren, wie man vonseiten der Gesundheitsbehörden erklärte, nach einer China-Reise am 30. Jänner nach Wien zurückgekehrt. Sie entwickelten Symptome eines grippalen Infektes. Die beiden kamen ins Spital.