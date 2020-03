Coronavirus: Zahl der bestätigten Fälle weiter gestiegen

Am Samstagfrüh gab es in Österreich bereits 74 bestätigte Coronavirus-Fälle. Am Freitagabend sprach Kanzler Kurz noch von 63.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich ist mit Stand Samstag, 8.00 Uhr, auf 74 gestiegen. Das geht aus Angaben des Gesundheitsministeriums hervor. Bei einer Pressekonferenz am Freitagabend hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) noch von 63 positiv getesten Personen berichtet.

74 Covid-19-Erkrankte in Österreich

74 Personen in Österreich sind bis Samstagvormittag positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden - vier im Burgenland, 23 in Niederösterreich, vier in Oberösterreich, fünf in Salzburg, sechs in der Steiermark, sieben in Tirol, 23 in Wien und jeweils einer in Kärnten und Vorarlberg. Das gab das Innenministerium nach der täglichen ressortübergreifenden Lagebesprechung im Krisenstab bekannt.

Insgesamt wurden bisher 4.308 Testungen in Österreich durchgeführt. In Deutschland sind inzwischen insgesamt 684 Personen von der Krankheit betroffen, wie das Robert-Koch-Institut in der Früh auf seiner Homepage mitteilte. Am Freitagabend lag die Zahl noch bei 639 Fälle. In Italien gab es bisher 4.636 Erkrankte, berichtete das Innenministerium.

Weltweit wurden bisher laut John Hopkins Universität insgesamt 102.469 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Die Anzahl der Todesfälle beträgt diesen Daten zufolge weltweit derzeit 3.491, die Anzahl der Genesenen 57.426.