Coronavirus wird durch Frühling nicht verlangsamt

Die Ausbreitung des Coronavirus dürfte durch die wärmeren Temperaturen nicht verlangsamt werden. Stattdessen ist mit einer Epidemiewelle zu rechnen.

Der Frühling und der Sommer mit wärmeren Temperaturen dürften die Ausbreitung des Coronavirus aus Expertensicht nicht sehr stark verlangsamen. Es sei wohl damit zu rechnen, "dass wir direkt in eine Epdemiewelle hineinlaufen", sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charite, Christian Drosten, am Montag in Berlin.