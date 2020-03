Coronavirus: Wifo rechnet mit Einbrüchen bei Tourismus, Gasto und Co.

Das Coronavirus wird vermutlich Einbrüche im Tourismus, Gastgewerbe und anderen Verkehrsleistungen wie Verkehr mit sich bringen. Das Außmaß sei noch offen.

Coronavirus: Angst davor auch gefährlich

"Wenn die ganze Epidemie in zwei Monaten vorüber ist, dann kommen wir mit einer Wachstumsdelle davon", wenn es länger dauert, drohe eine Rezession. "Ökonomisch gesehen ist die Angst vor Corona mindestens so gefährlich wie Corona selbst", so Badelt.