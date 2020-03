Coronavirus: Wiener Zöllner stellen 21.000 geschmuggelte Mundschutz-Masken sicher

Am Donnerstag konnten in Wien 21.000 Einmal-Mundschutzmasken sichergestellt werden. Mit diesen hätten die Schmuggler Schätzungen zufolge rund 50.000 Euro Gewinn machen können.

Bei der Anhaltung eines Reisebusses am Donnerstag in Wien haben Zöllner nicht schlecht gestaunt: Unter anderem stießen die Beamten auf 21.000 Einmal-Mundschutzmasken. Das Fahrzeug eines türkischen Busunternehmens war schon in der Vergangenheit durch Mitnahme von Schmuggelwaren aufgefallen, berichtete das Finanzministerium am Samstag.