Coronavirus: Wien will finanzielle Mittel für Forschung und Betriebe bereitstellen

Zur Erforschung des Coronavirus und Stärkung des Wirtschaftsstandorts will die Stadt Wien Gelder bereitstellen.

Wien stellt 1 Mio. Euro für Coronavirus-Forschung bereit

"Den Coronavirus haben wir uns nicht gewunschen", gab Ludwig zu bedenken. Aber die aktuelle Entwicklung zeige, dass die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern und auch mit dem Bund gut funktioniere. Mit der Subvention solle das bestehende Netzwerke an Life-Science-Unternehmen in Wien unterstützt werden.

Stadt denkt auch über Hilfe für betroffene Branchen nach

Wien will bei einem Treffen mit diversen Partnern auch darüber nachdenken, wie Branchen, die infolge des Coronavirus ins Straucheln geraten sind, Hilfestellung geboten werden kann. Ludwig kündigte am Montag einen entsprechenden Sozialpartnergipfel "in den nächsten Tagen" an.