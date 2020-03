Coronavirus: Wien startet Hilfs-Hotline für alte Leute

Die Stadt Wien setzt im Kampf gegen das Coronavirus zahlreiche Maßnahmen. Dazu gehört auch eine Hotline für ältere, hilfsbedürftige Menschen, die Einkäufe oder Apothekengänge nicht mehr selbst erledigen können.

Als Maßnahme rät Ludwig, dass jeder Wiener sein Sozialleben etwas einschränken sollte, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Zudem wurden in Wien die Spitalsbetten aufgestockt, um den vermehrten Bedarf bewältigen zu können.

Corona-Hotline für hilfsbedürftige Menschen in Wien

Da ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, will die Stadt Wien diese Menschen besonders schützen. Unter der Nummer 01/4000-4001 können sich ab Donnerstag hilfsbedürftige Personen in Wien melden, um etwa Unterstützung beim Lebensmittelkauf oder bei der Besorgung von wichtigen Medikamenten zu erhalten. Bereits erkrankte Personen wenden sich weiterhin an die Hotline 1450.