Coronavirus: Warnung vor Reisen in betroffene Region

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus rät das Außenministerium von nicht notwendigen Reisen in die zentralchinesische Provinz Hubei ab.

Das teilte Ministeriumssprecher Peter Guschelbauer Freitagmittag in Wien mit. Für Hubei wurde ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 3) angenommen.

Unterdessen wurde das Coronavirus in Einzelfällen auch in Hongkong, Macau, Taiwan, Thailand, Japan, Südkorea und in den USA bestätigt.