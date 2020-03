Coronavirus: Van der Bellen bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Am Mittwoch hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Bevölkerung aufgerufen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen ernst zu nehmen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat an die Bevölkerung appelliert, die von der Regierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen zu unterstützen. Österreichs Gesundheitssystem sei eines der besten der Welt. Damit habe man alle Voraussetzungen, die Ausbreitung der neuen Krankheit möglichst zu verlangsamen - "wenn wirklich alle mithelfen", so Van der Bellen in den Sozialen Medien.