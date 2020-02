Coronavirus: Supermärkte bemerken stärkere Nachfrage bei Reis und Nudeln

In Österreich werden derzeit die Speisekammern aufgestockt. Die Supermärkte haben bereits eine verstärkte Nachfrage nach Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln bemerkt.

Nach den ersten Fällen des Coronavirus in Österreich stocken manche Menschen aus Sorge auch hierzulande ihre Speisekammern und Vorräte auf. Gefragt seien vor allem Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln sowie länger haltbare Lebensmittel in Dosen, ergab ein APA-Rundruf bei großen Supermarktketten. In den sozialen Medien kursieren Bilder mit teilweise leeren Nudel-Regalen.