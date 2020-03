Coronavirus: SPÖ fordert Konjunkturpaket, um Folgen abzufangen

Angesichts der massiven Auswirkungen des Coronavirus auf Wirtschaftswachstum und Börsenkurse fordert die SPÖ ein Konjunkturpaket.

Wird Coronavirus das weltweite Wachstum halbieren?

Matznetter verwies am Dienstag auf Schätzungen der OECD, wonach das Coronavirus das weltweite Wachstum halbieren werde. Außerdem stehe in Italien - Österreichs drittwichtigstem Handelspartner - das öffentliche Leben zunehmend still. "Schlittert Italien in eine Rezession - was nach Ansicht vieler ÖkonomInnen mittlerweile unausweichlich scheint - trifft das Österreich unmittelbar", warnt der SP-Abgeordnete in einer Aussendung.