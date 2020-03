Coronavirus-Sorgen: Nahrungsmittelindustrie sieht sich gut vorbereitet

Die Nahrungsmittelindustrie in Österreich sieht sich bei größerer Nachfrage an Grundnahrungsmittel gut vorbereitet.

"Eine überdurchschnittliche Nachfrage" bei 14-Tage-Vorratsliste

"Derzeit ist eine hohe Nachfrage festzustellen, allerdings sehr unterschiedlich in verschiedenen Regionen und Bundesländern", so Koßdorff. Bei Waren der 14-Tage-Vorratsliste gebe es "eine überdurchschnittliche Nachfrage".

Die Supermarktketten in Österreich haben ihre Lager aufgestockt, um alle Filialen gut zu versorgen. "Aktuell verzeichnen wir je nach Warengruppe zum Teil eine verstärkte Nachfrage, dazu zählen u.a. Teigwaren, Sugo, Mehl und Toilettenpapier", hieß es vom Diskonter Hofer zur APA. Auch bei der Drogeriemarktkette dm sind manche Hygieneartikel und Lebensmittel besonders gefragt: "In Teilen des Sortiments bemerken wir eine verstärkte Nachfrage seitens unserer Kunden, sowohl in unseren Filialen als auch in unserem Online-Shop. Von 'Hamsterkäufen' kann jedoch nach wie vor nicht die Rede sein", so dm-Österreich-Pressesprecher Stefan Ornig zur APA.