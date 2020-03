Coronavirus: Slowakische Polizei informiert Passanten an österreichischer Grenze

Ab Freitag wird die slowakische Polizei Fahrzeuge an der Grenze anhalten und über das Coronavirus informieren. Die Maßnahme soll bis Sonntag gelten.

Die slowakische Polizei wird ab Freitag drei Tage lang an der Grenze zu Österreich von dort kommende Fahrzeuge stoppen, um die Insassen über das Coronavirus zu informieren. Das kündigte Innenministerin Denisa Sakova laut der Nachrichtenagentur TASR am Donnerstag an.