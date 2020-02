Coronavirus: Sechs Rückkehrer aus China in Wien gelandet

Heute sind weitere sechs Österreicherinnen und Österreicher aus der Corona-Hochrisikoregion Hubei zurück in ihre Heimat gebracht worden. Sie sind gegen 14.30 Uhr mit einem Flugzeug am Flughafen Wien gelandet.

Das Paar aus Kärnten und die Mutter mit drei Kindern zwischen drei und fünf Jahren wurden am Flughafen von der Wiener Berufsrettung übernommen und in das Wiener Hygienezentrum in Simmering gebracht. Dort werden sie derzeit unter isolierten Bedingungen versorgt und auf das Virus getestet.