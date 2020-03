Coronavirus: Sechs neue Firmen haben Kurzarbeit beantragt

Laut Arbeitsmarktservice (AMS) haben seit Ende Februar sechs neue Firmen Kurzarbeit beantragt, mit insgesamt 7.800 betroffenen Mitarbeitern.

Davon ist das weitaus größte die Lufthansa-Tochtergesellschaft Austrian Airlines (AUA). Die AUA ist auch das einzige Unternehmen, das die Kurzarbeit mit der Begründung des Corona-Virus angemeldet hat, so die AMS-Sprecherin am Dienstag zur APA.

21 Unternehmen mit Ende Februar in Kurzarbeit

Finanzkrise 2009: 508 Unternehmen mit Kurzarbeit

Im Jahr 2009 gab es in Österreich im Zuge der Finanzkrise 66.500 Fälle von Kurzarbeit in 508 Unternehmen. Damals wurde dafür ein Budget von 129 Mio. Euro gebraucht. Im Jahr 2018 hingegen gab es nur 1.770 Personen in Kurzarbeit in 12 Unternehmen, der Aufwand war mit 2 Millionen Euro vergleichsweise sehr gering.