Coronavirus: Österreicher in Provinz Hubei "wohlauf"

Insgesamt sieben Österreicher halten sich momentan in der vom Coronavirus betroffenen Provinz Hubei auf. Die Personen sind "wohlauf" und sollen zurück nach Europa gebracht werden.

Provinz Hubei großteils abgeriegelt

Die Provinz Hubei ist großteils abgeriegelt, was die Ausreise von Ausländern erschwert. Die Europäische Union will Hunderte von EU-Bürgern aus China herausholen. Die erste Maschine soll nach Angaben der EU-Kommission am Mittwoch in der Früh in Frankreich starten und etwa 250 Franzosen nach Hause fliegen. Das zweite Flugzeug solle im Laufe der Woche folgen und mehr als 100 Europäer aus anderen EU-Ländern heimbringen, teilte die Kommission am Dienstag mit.