Coronavirus: Österreich nimmt vorerst keine Daten von Einreisenden auf

Während in Deutschland die Daten von Einreisenden mittels Aussteigerkarten genauer unter die Lupe genommen werden, verzichtet man in Österreich noch auf Maßnahmen dieser Art.

Wegen der Verbreitung des Coronavirus in weiten Teilen der Welt werden nicht mehr nur die Daten von landenden Fluggästen aus China in Deutschland erfasst. Auch ankommende Fluggäste aus Südkorea, Japan, dem Iran und Italien müssten nun ihre Daten abgeben, so der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).