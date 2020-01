Coronavirus oder Grippe: Was ist schlimmer? Ein Vergleich

Das neue Coronavirus ist derzeit in aller Munde - und das obwohl gerade eine Grippewelle über Wien hereingebrochen ist. Was ist also eigentlich schlimmer - das Coronavirus oder die klassische Grippe? Hier ein Vergleich.

132 Tote hat das neue Coronavirus in China bereits gefordert. Zum Vergleich: Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben im Jahr 2017 bis zu 72.000 Menschen in Europa an der klassischen Grippe. Diese sollte also keinesfalls in Vergessenheit geraten.

Sowohl Coronavirus als auch Grippe sind besonders für Menschen ab 65, Schwangere, Säuglinge und chronisch Kranke gefährlich. Generell gilt: Regelmäßig die Hände waschen, bei Unwohlsein zuhause bleiben und sich von erkrankten Menschen fernhalten sollte zum Hygienestandard gehören. Bezüglich Grippe wird von den Ärzten zu einer Impfung geraten.

Influenza vs. Coronavirus: Die Krankheitsbilder im Vergleich